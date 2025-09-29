كوريا الشمالية والصين تتوصلان إلى توافق تام حول القضايا الدولية والإقليمية

Photo : YONHAP News

أفادت بعض التقارير بأن وزيرة الخارجية الكورية الشمالية "تشيه سون هي" ونظيرها الصيني "وانغ يي" قد توصلا إلى "توافق تام" في مناقشاتهما حول القضايا الدولية والإقليمية خلال المحادثات التي أجرياها في بكين أمس.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الاثنين إن الوزيرين أجريا محادثات أمس في دار ضيافة الدولة في بكين.ولم تقدم الوكالة المزيد من التفاصيل حول الاتفاق، ولكن من المرجح أن يكون الجانبان قد ناقشا ردود الفعل على القمتين المحتملتين بين كوريا الجنوبية والصين أو الولايات المتحدة والصين، والمتوقع عقدهما على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ المقرر عقدها الشهر القادم في كوريا الجنوبية.وخلال محادثاتها مع وانغ، أكدت الوزيرة تشيه مجددا أن بلادها ستعمل بنشاط على تعميق وتطوير الصداقة بين البلدين تماشيا مع نتائج قمة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الصيني شي جين بينغ في أوائل سبتمبر.ووصف وانغ القمة بين كيم وشي بأنها وفرت التوجيه والمخطط لرفع العلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى، وسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز الاتصالات الاستراتيجية والتبادلات والتعاون لحماية السلام والاستقرار الإقليميين بشكل مشترك.