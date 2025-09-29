البرلمان الكوري يقر مشروع قانون لإعادة تسمية اللجان البرلمانية

Photo : YONHAP News

أقرّ البرلمان الكوري أمس الأحد، مشروع قانون لإعادة تسمية اللجان البرلمانية الدائمة تماشيا مع إعادة هيكلة الحكومة الأخيرة، وذلك على الرغم من رفض حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي.وبحضور جميع النواب في جلسة عامة أمس، حاول حزب قوة الشعب عرقلة مشروع القانون، إلا أن جميع أعضاء الحزب الحاكم وافقوا عليه، مما دفع الحزب المعارض إلى مقاطعة التصويت.وبموجب التعديل، سيتم تغيير اسم لجنة الاستراتيجية والمالية حاليا إلى لجنة المالية والتخطيط الاقتصادي، ولجنة البيئة والعمل إلى لجنة المناخ والطاقة والبيئة والعمل.كما سيتم تغيير اسم لجنة النوع الاجتماعي بحيث يتم التركيز على مفهوم المساواة بين الجنسين وسياسات الأسرة.وفور إقرار مشروع القانون، قدّم الحزب الديمقراطي الحاكم مشروع قانون آخر إلى البرلمان لتعديل قانون الشهادة والتقييم، مما دفع حزب قوة الشعب إلى البدء في عملية عرقلة لمشروع القانون.