انعقاد أول اجتماع لمجموعة العمل الكورية الأمريكية حول قضية التأشيرات

Photo : YONHAP News

من المقرر أن يُعقد في واشنطن غدا الثلاثاء أول اجتماع لمجموعة العمل الكورية الأمريكية لبحث سبل حل قضية التأشيرات التي اندلعت على خلفية الاحتجاز الجماعي لمواطنين كوريين من قبل سلطات الهجرة الأمريكية مؤخرا.وأعلنت وزارة الخارجية الكورية اليوم الاثنين أن الاجتماع الأول لمجموعة العمل الكورية الأمريكية سيبحث تسهيل دخول موظفي الشركات الكورية المستثمرة في الولايات المتحدة، وتحسين نظام التأشيرات.وسوف يمثل الجانبَ الكوري القنصلُ المسؤول عن شؤون حماية المواطنين في الخارج "جونغ كي يونغ"، فيما سيرأس الجانبَ الأمريكي المسؤول رفيعُ المستوى في مكتب شؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ في وزارة الخارجية "كيفن كيم".وقد ناقشت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تشغيل مجموعة العمل لمعالجة قضية احتجاز المواطنين الكوريين، منذ أن قامت سلطات الهجرة الأمريكية يوم الرابع من سبتمبرالجاري باحتجاز 317 كوريا كانوا يعملون في موقع إنشاء مصنع البطاريات المشترك بين مجموعة "هيون ديه موتور" وشركة "إل جي"، في ولاية جورجيا.