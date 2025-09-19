نائب وزير خارجية كوريا الشمالية يلتقى بوزير الخارجية الكوبي في نيويورك

Photo : YONHAP News

عقد نائب وزير خارجية كوريا الشمالية سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين من كوبا ودول أخرى صديقة لبيونغ يانغ.وقال وزير الخارجية الكوبي "برونو رودريغيز" على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الأحد إنه التقى بنائب وزير الخارجية الكوري الشمالي "كيم سون كيونغ" في نيويورك على هامش اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.ونشر "رودريغيز" صورة لنفسه وهو يصافح "كيم"، وقال إنهما تقاسما الآراء حول الصداقة والتضامن التاريخي بين البلدين حزبا وحكومة وشعبا.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إجراء اتصال رفيع المستوى بين كوبا وكوريا الشمالية منذ أن أقامت كوريا الجنوبية وكوبا العلاقات الدبلوماسية في العام الماضي.كما عقد نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي "كيم" اجتماعات منفصلة مع كل من وزير خارجية فنزاويلا "إيفان هيل"، ووزير خارجية نيكاراغوا "دينيس مونكادا كوليندريس".ومن المقرر أن يلقي "كيم" خطابا اليوم الاثنين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.