سيول تؤكد أنها لا تستطيع ضخ 350 مليار دولار نقدا للولايات المتحدة

Photo : YONHAP News

قال مستشار الأمن القومي الكوري "وي سونغ لاك" إن كوريا الجنوبية لا تستطيع ضخ مبلغ 350 مليار دولار نقدا للولايات المتحدة في شكل استثمارات كما اقترحت واشنطن بموجب اتفاق تخفيض الرسوم الجمركية التي كان قد فرضها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".وأضاف "وي" في مقابلة تلفزيونية أول من أمس السبت أن موقف سيول ليس تكتيكا تفاوضيا، وأن هذا ليس مستوى يمكن لكوريا الجنوبية تحمله موضوعيا وواقعيا.وأشار إلى أن الحكومة الكورية تجري دراسة حول إيجاد طرق بديلة، مع التأكيد على أن أي اتفاق يجب أن يكون واقعيا وقابلا للتنفيذ والتحمل.وأضاف المستشار "وي" أن الحكومة الكورية تبذل جهودا لأن تكون قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "آبيك" في كيونغ جو، والتي من المتوقع عقد قمة كورية أمريكية على هامشها، فرصة لإيجاد حل بديل لمسألة ضخ الأموال النقدية.