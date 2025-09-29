32 مليون كوري يسافرون خلال عطلة عيد تشوسوك

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن يسافر أكثر من 30 مليون شخص في كوريا الجنوبية، داخل وخارج البلاد، خلال عطلة عيد تشوسوك الطويلة غير المعتادة.وقال معهد النقل الكوري اليوم الاثنين إنه من المتوقع أن يسافر ما مجموعه 32.18 مليون شخص خلال عطلة عيد الحصاد، تشوسوك، التي تمتد من الثاني وحتى الثاني عشر من أكتوبر.ومن المتوقع أن تبلغ حركة المرور ذروتها يوم السادس من أكتوبر الذي يصادف العيد، حيث يبلغ عدد المتنقلين حوالي 9.33 مليون شخص.وأضاف المعهد أن 4 من بين كل 10 كوريين يخططون للسفر خلال عطلة عيد تشوسوك الممتدة، وسوف يستخدم معظمهم السيارات كوسيلة للنقل.وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل اليوم الاثنين إنها ستتخذ إجراءات مرورية خاصة خلال فترة العيد لضمان تنقلات آمنة ومريحة لجميع المسافرين.