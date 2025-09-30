الحكومة الكورية تخفف القيود عن 3.98 مليون متر مربع من مناطق الحماية العسكرية

Photo : YONHAP News

قررت حكومة كوريا الجنوبية تخفيف ورفع القيود المفروضة على استخدام 3.98 مليون متر مربع من الأراضي والمجال الجوي، الخاضعة للسيطرة العسكرية في منطقة سيول الكبرى، في محاولة لإنعاش المنطقة.وأعلنت وزارة الدفاع أمس الاثنين أنها سترفع القيود المفروضة على تسع منشآت عسكرية في إطار جهودها الرامية إلى "تعزيز حقوق ومصالح الشعب وإضفاء الحيوية على المنطقة"، موضحة أنها ستواصل الحفاظ على جاهزية عسكرية قوية. وبموجب هذه الخطوة، رُفعت القيود المفروضة على 280 ألف متر مربع من الأراضي في مدينة "كيم بو"، المحاطة بالفعل بالمباني السكنية بسبب مشروع تطوير الإسكان "حي جول بو 3". وفي منطقة كانغ هوا في إنتشون، سيتم رفع القيود المفروضة على 400 ألف متر مربع من المناطق المحمية المحظورة، وذلك لإنعاش المناطق السياحية المحيطة بحديقة "دولمن"، وتعزيز التنمية في منطقة مجمع كانغ هوا هاغُم الصناعي. وسوف يتم تحويل 23 ألف متر مربع أخرى من الأراضي في كانغ هوا من منطقة حماية خاضعة لسيطرة الجيش إلى منطقة حماية مقيدة، وذلك لحماية حقوق ملكية السكان بشكل أفضل. وبالإضافة إلى ذلك، تم رفع أو تخفيف القيود المفروضة على المناطق المحمية بالقرب من المطارات، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من 3.27 مليون متر مربع في مناطق كانغ نام، وكانغ دونغ، وكوانغ جين، وسونغ با، وجونغ نانغ في سيول، وصونغ نام ويونغ إين في مقاطعة كيونغ كي، وذلك للمساعدة في إنعاش مشروعات التنمية الحضرية.