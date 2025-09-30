انتعاش البورصة الكورية مع تجدد الآمال في تخفيض سعر الفائدة الأمريكي

Photo : YONHAP News

ارتفع مؤشر سوق الأسهم في كوريا الجنوبية بأكثر من 1% أمس الاثنين، مدعوما بتزايد الآمال بتخفيض سعر الفائدة من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.وارتفع مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب، كوسبي، بمقدار 45.16 نقطة، أي ما يعادل 1.33%، أمس الاثنين ليغلق عند 3431.21 نقطة.وكشفت أحدث بيانات التضخم الأمريكية عن نمو إنفاق المستهلكين تماشيا مع توقعات السوق، مما عزز الآمال في أن يُبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على سياسته النقدية المتساهلة في اجتماعه القادم لتحديد سعر الفائدة.وتصدرت أسهم شركات التكنولوجيا وشركات بناء السفن الكبرى المكاسب أمس الاثنين، حيث قفز سهم إس كيه هاينكس بنسبة 3.71%، وسهم شركة نيفر بنسبة 7.02% بعد استحواذها على دونامو، وسهم سام سونغ للصناعات الثقيلة بنسبة 2.4%.كما ارتفع مؤشر كوسداك، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بمقدار 11.52 نقطة، أي ما يعادل 1.38%، ليغلق عند 846.71 نقطة.ومن ناحية أخرى، ارتفعت قيمة الوون الكوري الجنوبي بمقدار 13.7 وون مقابل الدولار الأمريكي ليصل سعر صرف الدولار إلى ألف و398.7 وون.