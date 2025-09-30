تدقيق يكشف عن سوء إدارة المعدات القديمة في مركز البيانات

Photo : YONHAP News

كشفت عملية تفتيش أجرتها هيئة التدقيق الحكومية عن سوء إدارة المعدات القديمة في منشأة أدى حريق اندلع فيها إلى توقف مئات الخدمات الحكومية الإلكترونية.وصرح مجلس التدقيق والتفتيش أمس الاثنين بأن معدل فشل أجهزة الكمبيوتر المستخدمة في خدمة موارد المعلومات الوطنية، وهي الوكالة الحكومية المسؤولة عن مركز بيانات ديغون، قد ارتفع بشكل حاد بعد أربع إلى سبع سنوات من الاستخدام خلال الأعوام من 2019 إلى 2023. ومع ذلك، كان من المقرر استخدام المعدات لمدة تتراوح بين ست وتسع سنوات، مما أدى إلى تسجيل بعض المعدات معدل فشل بنسبة 100% في المتوسط.وجاءت هذه النتائج في عملية تفتيش بدأت في عام 2023 بعد انقطاع في الشبكة بشكل مشابه لانقطاع الأسبوع الماضي.وفي حين كان من المفترض أن تخضع أنظمة المعلومات في خدمة موارد المعلومات الوطنية لتعدد الإرسال المنهجي وإنشاء نظام استرداد الكوارث القائم على الخادم وصيانة البيانات وفقا للتصنيف، إلا أنه لم يتم اتخاذ بعض التدابير بشكل كافٍ.كما تم التأكد من أن المسؤولين قد فاتتهم الفترة الحرجة للاستجابة الفورية بعد شلل الشبكة في عام 2023، حيث اجتمع فريق الاستجابة بعد ساعتين و43 دقيقة.