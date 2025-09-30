سفينة سياحية صينية ترسو في إنتشون في أول يوم من برنامج الإعفاء من التأشيرة

Photo : YONHAP News

وصل أكثر من ألفي سائح صيني إلى ميناء إنتشون الكوري صباح أمس الاثنين، على متن أول سفينة سياحية صينية ترسو في الميناء هذا العام.وصرحت هيئة ميناء إنتشون بأن السفينة "دريم"، وهي سفينة بحمولة 77 ألف طن، تابعة لشركة "تيانغين دونغ فانغ" الدولية للرحلات البحرية، وعلى متنها ألفان و189 راكبا وطاقم مكون من 563 فردا، قد رست في محطة إنتشون للرحلات البحرية صباح الاثنين.وكان من المقرر أن يقوم الواصلون على متن السفينة، التي غادرت تيانغين يوم السبت، بجولة في سيول وإنتشون قبل العودة في اليوم نفسه.ورغم أن السفينة وصلت في اليوم الذي بدأ فيه برنامج كوريا الجنوبية لدخول المجموعات السياحية بدون تأشيرة، فقد أوضحت سلطات الهجرة أن المجموعة دخلت كوريا بموجب نظام تصاريح مسبق منفصل لسفن الرحلات البحرية.وكان هذا النظام يسمح بالفعل لمجموعات من ثلاثة مسافرين صينيين أو أكثر بدخول كوريا الجنوبية.