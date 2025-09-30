الحكومة الكورية ترفع مستوى التأهب الرقمي بعد حريق مركز البيانات الوطني

Photo : YONHAP News

رفعت حكومة كوريا الجنوبية مستوى التأهب للأزمات الرقمية من مستوى "تنبيه" إلى مستوى "حذر"، عقب حريق الأسبوع الماضي في هيئة موارد المعلومات الوطنية.وأعلن جهاز المخابرات الوطني أمس الاثنين، عبر المركز الوطني للأمن السيبراني، أن مستوى التأهب المعدّل دخل حيز التنفيذ في الساعة السادسة من مساء أمس، في ظل استمرار توقف مئات الخدمات الحكومية وتزايد المخاوف من استغلال القراصنة لعدم الاستقرار.وأشارت السلطات إلى ضرورة تشديد المراقبة قبل قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في كيونغ جو الشهر القادم.وأمر جهاز المخابرات الوطني الوكالات الإدارية باتباع أدلة الأزمات الرقمية والإبلاغ عن أي نشاط غير عادي على الشبكة إلى المركز الوطني للأمن السيبراني.وقد أثر الحريق على أكثر من 600 نظام إداري، ودمر 96 خادما.وتتوقع الحكومة أن تستغرق عملية الاستعادة الكاملة حوالي أربعة أسابيع.وقد أثار الانقطاع المطول مخاوف من وجود ثغرات أمنية خلال عطلة عيد الحصاد، تشوسوك، القادمة.