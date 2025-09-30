كاكاو توك تعيد علامة تبويب الأصدقاء بعد انتقادات من المستخدمين

Photo : YONHAP News

أعلنت منصة "كاكاو توك" أمس الاثنين أنها ستعيد قائمة الأصدقاء الأصلية كشاشة أولى لتطبيقها بعد أن أثارت إعادة تصميمها الأخيرة شكاوى من المستخدمين.وأطلقت الشركة موجزا شبكيا الأسبوع الماضي، لكن المستخدمين جادلوا بأنه يُشوّش هوية تطبيق المراسلة ويُثقل كاهل التطبيق بمميزات وسائل التواصل الاجتماعي.وأعلنت كاكاو أن قائمة الأصدقاء ستعود كإعداد افتراضي، مع إتاحة موجز الأخبار ضمن قائمة "الأخبار"، وسيتم تطبيق التحسينات في الربع الأخير.وأعلنت الشركة، التي أطلقت مؤخرا أدوات الرقابة الأبوية، أنها تخطط لمواصلة تحديث إجراءات الحماية للقاصرين.كما أعلنت كاكاو أنها ستُحسّن تجربة المستخدم وواجهته، ووعدت بمراعاة آراء المستخدمين بشكل أكثر فعالية.