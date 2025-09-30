قمة كورية يابانية في بوسان اليوم الثلاثاء

Photo : YONHAP News

سيلتقي الرئيس الكوري لي جيه ميونغ برئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا في مدينة بوسان الساحلية الجنوبية اليوم الثلاثاء.وأعلن مستشار الأمن القومي الكوري "وي سونغ لاك" تفاصيل القمة أمس الاثنين، قائلا إنها ستُمثل إحياء وتعزيزا لـ"الدبلوماسية المكوكية" بين البلدين، وذلك بعد شهر من زيارة لي الأخيرة لليابان في أغسطس.ويشمل جدول الأعمال بحث عدد من التحديات المشتركة، إلى جانب التعاون المستقبلي في مجالي الذكاء الاصطناعي والطاقة الهيدروجينية.وسوف تكون هذه المرة الأولى منذ 21 عاما التي يزور فيها رئيس وزراء ياباني مدينة كورية خارج سيول لحضور قمة ثنائية.وتأتي زيارة رئيس الوزراء الياباني إيشيبا قبل وقت قصير من تنحيه عن منصبه الشهر القادم، مع أن وي قال إن سيول تتوقع منه مواصلة المساهمة في العلاقات الثنائية بصفته عضوا بارزا في البرلمان.