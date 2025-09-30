كبار السن في كوريا الجنوبية الأكثر فقرا بين الدول المتقدمة

Photo : YONHAP News

أظهرت بيانات حكومية أن عدد كبار السن الذين يعانون من الفقر في كوريا الجنوبية يفوق عددهم في أي دولة أخرى عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.ووفقا لتقرير بعنوان "إحصاءات كبار السن لعام 2025" أصدرته هيئة الإحصاءات الكورية أمس الاثنين، بلغ معدل الفقر النسبي، أو نسبة السكان الذين يعيشون على أقل من نصف متوسط دخلهم، بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، 39.8% في عام 2023، بزيادة نسبتها 0.1% مقارنة بالعام السابق.ويُعد هذا الرقم الأعلى بين جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ عددها 33 دولة، استنادا إلى بيانات عام 2022.وفي هذا العام، بلغ عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر في كوريا 15.14 مليون نسمة، ما يمثل 20.3% من إجمالي السكان، متجاوزا بذلك عتبة الـ20% التي حددتها الأمم المتحدة لتعريف مجتمع الشيخوخة.وبلغ عدد الأسر التي يرأسها أشخاص تزيد أعمارهم عن 65 عاما ستة ملايين و187 ألفا، أي ما يمثل 27.6% من إجمالي عدد الأسر في كوريا.ووفقا للتقرير، قد يتجاوز هذا الرقم 50% بحلول عام 2052.وبلغ متوسط صافي أصول أسر كبار السن 465.9 مليون وون، أي ما يعادل حوالي 333 ألف دولار أمريكي، في عام 2024، بزيادة قدرها 15.5 مليون وون عن العام السابق.