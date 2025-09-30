فيلم لا خيار آخر للمخرج باك تشان اوك يتصدر شباك التذاكر في نهاية الأسبوع

Photo : YONHAP News

تصدّر فيلم الإثارة والكوميديا السوداء بعنوان "لا خيار آخر" للمخرج الكوري "باك تشان اوك"، الفائز بجائزة مهرجان "كان"، شباك التذاكر المحلي، حيث استقطب حوالي 609 آلاف مشاهد في أول عطلة نهاية أسبوع له.وأظهرت شبكة مبيعات التذاكر المجمعة في كوريا الجنوبية أمس الاثنين أن حوالي 609 آلاف شخص شاهدوا فيلم "لا خيار آخر" في دور العرض في الفترة بين الجمعة إلى الأحد، ليصل إجمالي عدد المشاهدات منذ عرضه يوم الأربعاء إلى مليون وسبعمائة ألف.يذكر أن فيلم "لا خيار آخر" مقتبس عن رواية بعنوان "الفأس" للكاتب الأمريكي "دونالد إي. ويستليك"، وهو فيلم إثارة غامض يروي قصة رجل يُدعى "مان سو"، يؤدي دوره الممثل "لي بيونغ هون"، يبحث بيأس عن وظيفة جديدة بعد طرده من شركة ورق.ويشارك في بطولة الفيلم الروائي الثاني عشر للمخرج "باك" كل من: سون يي جين في دور مي ري زوجة مان سو، وباك هي سون، ولي سونغ مين، ويوم هي ران، وتشا سونغ وون.ومن ناحية أخرى، احتل فيلم الرسوم المتحركة الياباني "رجل المنشار الفيلم: ريز آرك" المركز الثاني، حيث استقطب حوالي 310 آلاف مشاهد خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتلاه فيلم "قاتل الشياطين: كيميتسو نو يايبا إنفينيتي كاسل" في المركز الثالث بمبيعات بلغت حوالي 116 ألف تذكرة.