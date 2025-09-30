كوريا الشمالية تتعهد أمام الأمم المتحدة بعدم التخلي عن أسلحتها النووية

Photo : YONHAP News

أكد نائب وزير خارجية كوريا الشمالية في خطاب أمام الأمم المتحدة أن بلاده لن تتخلى أبدا عن أسلحتها النووية تحت أي ظرف من الظروف.وأدلى نائب وزير خارجية كوريا الشمالية "كيم سون كيونغ" بهذه التصريحات أمس الاثنين خلال كلمته أمام اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وزعم كيم أنه بفضل الردع الحربي المادي المعزز الذي تمتلكه كوريا الشمالية، والذي يتناسب طرديا مع تنامي خطر العدوان من جانب الولايات المتحدة وحلفائها، يتم احتواء رغبة الدول المعادية في إثارة حرب بشكل كامل، ويتم ضمان توازن القوى في شبه الجزيرة الكورية.وتعد هذه هي المرة الأولى منذ سبع سنوات، أي منذ عام 2018، التي يلقي فيها ممثل كوري شمالي رفيع المستوى خطابا أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.لكن المسؤول الكوري الشمالي ترك الباب مفتوحا للحوار، حيث قال إن بيونغ يانغ ستعزز التبادلات والتعاون متعدد الأوجه مع الدول التي تحترمها وتتخذ نهجا وديا تجاهها.