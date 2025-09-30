سيول تعرب عن تشاؤمها إزاء إبرام صفقة مبادلة العملات مع الولايات المتحدة

Photo : YONHAP News

صرح كبير مساعدي الرئيس الكوري الجنوبي بأنه من الصعب التفاؤل بشأن إمكانية قبول الولايات المتحدة لطلب كوريا الجنوبية إبرام صفقة لمبادلة العملات.وفي مقابلة مع وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء، صرّح مستشار الأمن القومي "وي سونغ لاك" بأنه على الرغم من أن الحكومة الكورية الجنوبية طرحت مسألة مبادلة العملات، إلا أن الأمر لن يكون سهلا بالنظر إلى كيفية تعامل الولايات المتحدة مع هذه المسألة في الماضي.وأضاف أنه حتى في حالة الاتفاق على مبادلة العملات، فإن ذلك وحده لا يكفي لحل جميع المشاكل، مشيرا إلى أن كبير المساعدين الرئاسيين للشؤون السياسية "كيم يونغ بوم" قد أشار إلى ضرورة استيفاء شروط أخرى من أجل إبرام مثل تلك الصفقة.ومع ذلك، أكد "وي" أنه ليس متشائما بشكل مفرط بشأن المحادثات مع الولايات المتحدة بشكل عام، متوقعا أنه على الرغم من توقف العملية حاليا بعد بداية صعبة، إلا أنها قد تعود إلى مسارها الصحيح.وأشار إلى أن قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، المقرر عقدها أواخر الشهر القادم، قد تُمثل نقطة تحول محتملة.