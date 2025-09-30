نائب وزير خارجية كوريا الشمالية يلتقي بالأمين العام للأمم المتحدة

Photo : YONHAP News

التقى نائب وزير خارجية كوريا الشمالية "كيم سون كيونغ" بالأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس".وصرح مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أمس الاثنين بأن كيم التقى بالأمين العام للأمم المتحدة عقب إلقائه كلمة أمام اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة في نيويورك. وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن الجانبين ناقشا الوضع في شبه الجزيرة الكورية ومجالات تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وكوريا الشمالية.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها غوتيريس بمسؤول كوري شمالي رفيع المستوى منذ سبتمبر 2018، عندما زار وزير خارجية كوريا الشمالية آنذاك "ري يونغ هو"، نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وخلال كلمته أمام اجتماعات الجمعية العامة أمس الاثنين، أعرب كيم عن تقديره لملاحظات الأمين العام غوتيريس حول تعزيز دور الأمم المتحدة باعتبارها المنصة الوحيدة لمواجهة التحديات العالمية بشكل جماعي، وكذلك لدعواته لإصلاح الأمم المتحدة لتلبية متطلبات القرن الحادي والعشرين.