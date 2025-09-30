كوريا تشهد أكبر انخفاض في الاستهلاك منذ 18 شهرا

Photo : YONHAP News

استقر الإنتاج الصناعي في كوريا الجنوبية خلال شهر أغسطس الماضي، بينما سجلت مبيعات التجزئة أكبر انخفاض لها منذ 18 شهرا.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الثلاثاء أن مؤشر الإنتاج الصناعي الإجمالي للبلاد بلغ 114.5 نقطة في أغسطس، دون تغيير مقارنة بالشهر الأسبق.وانخفضت مبيعات التجزئة، وهي مؤشر رئيسي لمستويات الاستهلاك، بنسبة 2.4% في أغسطس مقارنة بشهر يوليو، مسجلة أول انخفاض لها منذ أربعة أشهر وأكبر انخفاض لها منذ فبراير من العام الماضي.كما انخفض الاستثمار في المرافق بنسبة 1.1% مقارنة بالشهر الأسبق في أغسطس. وارتفع مؤشر التزامن المركب، الذي يقيس المرحلة الحالية من دورة الأعمال، بمقدار 0.2 نقطة مقارنة بشهر يوليو.وأظهر المؤشر الرئيسي المركب، الذي يتنبأ بتوقعات دورة الأعمال، ارتفاعا بمقدار 0.5 نقطة.