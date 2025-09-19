الشرطة الكورية تحظر تسليم الأسلحة للمدنيين خلال فترة قمة آبيك

Photo : YONHAP News

قررت الشرطة الكورية الجنوبية حظر تسليم 84 ألف قطعة سلاح مملوكة للمدنيين، ومُخزّنة حاليا في مراكز الشرطة، خلال فترة انعقاد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، "آبيك"، المقرر إقامتها في مدينة كيونغ جو بمقاطعة شمال كيونغ سانغ الشهر القادم.وقالت هيئة الشرطة الوطنية الكورية أمس إنها ستوقف عمليات تسليم 84 ألفا و927 من الأسلحة النارية المملوكة للمدنيين والمودعة في مخازن الشرطة، اعتبارا من يوم 26 أكتوبر، مع الأخذ في الاعتبار فترة انعقاد فعاليات قمة آبيك. كما سيتوجب إعادة الأسلحة التي تم تسليمها بالفعل وإيداعها في مراكز الشرطة بحلول الساعة السادسة من مساء يوم 25 أكتوبر.وسوف يتم استئناف تسليم هذه الأسلحة اعتبارا من يوم 3 نوفمبر.ويُستثنى من هذا الحظر الأسلحة النارية المستخدمة بشكل دائم لمكافحة الآفات الضارة في أماكن مثل المطارات، أو في حالات الطوارئ التي يُخشى فيها وقوع إصابات في الأرواح، مثل ظهور الخنازير البرية في المناطق الحضرية.بالإضافة إلى ذلك، ستجري الشرطة فحصا شاملا على جميع محلات بيع الأسلحة النارية والمتفجرات والمواد ذات الصلة في جميع أنحاء البلاد حتى يوم 23 أكتوبر.