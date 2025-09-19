الحكومة الصينية تلغي خطة استئجار فندق شيلا سيول بالكامل خلال فترة آبيك

أبلغت الحكومة الصينية حكومة كوريا الجنوبية بإلغاء خطة استئجار فندق شيلا في العاصمة سيول خلال فترة انعقاد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، "آبيك"، في مدينة كيونغ جو بمقاطعة شمال كيونغ سانغ أواخر الشهر القادم.ووفقا لبيانات قدمتها إدارة فندق شيلا إلى مكتب النائب البرلماني "باك سو يونغ" من حزب قوة الشعب المعارض، فقد استفسر الجانب الصيني شفويا يوم 11 سبتمبر عن إمكانية استئجار الفندق بالكامل يومي 1 و2 نوفمبر، ثم أبغت السفارة الصينية الفندق يوم 27 سبتمبر بإلغاء هذا الطلب.وكان الفندق قد ألغى جميع الحجوزات الأخرى بعد تلقيه طلب الاستئجار الشامل من الجانب الصيني. وقالت إدارة الفندق إنها ستتكفل بهذه الخسائر.وأوضح مكتب النائب "باك" أن الجانب الصيني لم يرسل أي مستند أو طلب رسمي خلال مناقشاته مع فندق شيلا بشأن الاستئجار، بينما قالت إدارة الفندق إنه من المعتاد أن تتواصل السفارة شفويا، دون الرجوع للحكومة، في حالة الزيارات الرئاسية.