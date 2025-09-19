حكومة كوريا الجنوبية تقول إنه يجب الاعتراف بقدرات كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

قال وزير التوحيد الكوري الجنوبي "جونغ دونغ يونغ" إن كوريا الشمالية أصبحت واحدة من بين ثلاث دول لديها قدرة على ضرب الأراضي الأمريكية، وأنه يجب الاعتراف بهذا الواقع.جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الوزير جونغ في العاصمة الألمانية برلين أمس الاثنين، حيث قال إن وضع كوريا الشمالية حاليا يختلف عن وضعها قبل 7 سنوات عندما عقدت قمة في سنغافوره مع الولايات المتحدة.وأشار الوزير الكوري الجنوبي إلى تصريح وزير خارجية كوريا الشمالية السابق "ري يونغ هو" عندما قال فور فشل قمة هانوي بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، إن واشنطن أضاعت فرصة العمر، وقال الوزير جونغ إن ذلك التصريح، كان صحيحا، لسوء الحظ. وأضاف أنه لو كانت الولايات المتحدة قد أبرمت حتى ولو صفقة صغيرة في ذلك الوقت مع الجانب الكوري الشمالي، لكانت قد اختلفت التطورات في القضية النووية بشكل كبير مقارنة بما هي عليه حاليا.وفيما يتعلق باحتمال عقد قمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، أشار الوزير جونغ إلى أن حوالي نصف رسالة الذكرى الثمانين على تأسيس حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية كانت موجهة للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وهو ما يعني أن كلا من الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي قد عبّرا عن رغبتهما في الالتقاء.