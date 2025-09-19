مجلس الوزراء الكوري يصدق على تعديل قانون تنظيم الحكومة

Photo : YONHAP News

سيرأس الرئيس الكوري الجنوبي "لي جيه ميونغ" اليوم الثلاثاء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي في المكتب الرئاسي، حيث سيتم التصديق على مشروع قانون التنظيم الحكومي وغيره من مشروعات القوانين التي أقرها البرلمان مؤخرا.وكان البرلمان قد وافق بقيادة الحزب الديمقراطي الحاكم على تعديل قانون التنظيم الحكومي الذي يتضمن إلغاء النيابة العامة، وكذلك بعض القوانين الأخرى، بما في ذلك قانون إنشاء لجنة البث والإعلام والاتصالات الذي يغير اسم وشكل هيئة الاتصالات الكورية، وتعديل قانون البرلمان الذي يعدل صلاحيات بعض اللجان الدائمة وفقا لقانون التنظيم الحكومي، وتعديل قانون شهادة الخبراء أمام البرلمان الذي يسمح بتقديم شكاوى حول شهادات الزور حتى بعد انتهاء أنشطة اللجان الخاصة.وكان حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي قد رفض إقرار هذه القوانين ونفذ جلسة مماطلة برلمانية لمدة 5 أيام، لكن الحزب الديمقراطي الحاكم أوقف الجلسة بالقوة عن طريق التصويت وأقر مشروعات القوانين.