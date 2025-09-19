بث أول جلسة من محاكمة رئيس الوزراء السابق بتهمة التواطؤ في التمرد

Photo : YONHAP News

بدأت اليوم جلسات محاكمة رئيس الوزراء الكوري السابق "هان دوك سو" بتهمة التواطؤ في تدبير التمرد، وإعلان الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي.وبدءا من الساعة العاشرة من صباح اليوم، عقدت الدائرة الجنائية الثالثة والثلاثون في محكمة سيول المركزية، أول جلسة من جلسات محاكمة رئيس الوزراء السابق هان بتهمة التواطؤ في تدبير التمرد. وتم تصوير وبث محاكمة هان بالكامل من البداية إلى النهاية.وكان فريق التحقيقات الخاص قد طلب يوم 26 سبتمبر الجاري نقل وقائع الجلسة الأولى لمحاكمة رئيس الوزراء السابق هان، مستندا إلى "حق الجمهور في المعرفة"، وقد وافقت المحكمة على الطلب أمس، لكنها أوضحت أنها لن تبث جزءا معينا من الأدلة.وصرحت هيئة المحكمة بأن فريق التحقيقات الخاص طلب عدم بث الجزء الخاص بتفريغ محتويات كاميرات المراقبة، وقالت إن عدم بث هذا الجزء يتوافق أيضا مع القوانين واللوائح ذات الصلة.وكان رئيس الوزراء السابق هان قد ادعى خلال محاكمة عزل الرئيس السابق "يون صوك يول" أمام المحكمة الدستورية أنه لم يتسلم أي وثائق تتعلق بقرار الأحكام العرفية الطارئة، لكن من المعروف أن فيديو كاميرات المراقبة الذي حصل عليه فريق التحقيقات الخاص يُظهر هان وهو يُخرج وثيقة من جيبه.