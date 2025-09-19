واشنطن تُبقي على كوريا الشمالية في قائمة الاتجار بالبشر للعام الـ23

Photo : YONHAP News

قررت الولايات المتحدة الإبقاء على اسم كوريا الشمالية في ذيل قائمة الاتجار بالبشر والعمل القسري للعام الثالث والعشرين على التوالي.وفي "تقرير الاتجار بالأشخاص 2025" الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء، بقيت كوريا الشمالية في المرتبة الثالثة، وهي أقل مرتبة، إلى جانب 12 دولة أخرى، منها الصين وروسيا وإيران وكوبا وأفغانستان.وأوضح التقرير أن كوريا الشمالية لا تفي بالمعايير الدنيا، ولم تُبدِ أي جهود جادة لمعالجة الاتجار بالبشر. كما كشف التقرير عن أن حكومة كوريا الشمالية متورطة في الاتجار بالبشر من خلال حشد البالغين والأطفال للانضمام إلى معسكرات الإصلاح السياسي والعُمّالي، ومصادرة أجور العمال الكوريين الشماليين في الخارج.وتُصنف كوريا الشمالية في المرتبة الثالثة سنويا منذ عام 2003، بينما عادت كوريا الجنوبية إلى المرتبة الأولى العام الماضي.