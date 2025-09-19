البنك المركزي يؤكد إمكانية جمع 20 مليار دولار سنويا دون المساس بالاحتياطيات

Photo : YONHAP News

أعلن البنك المركزي الكوري أنه قادر على جمع حوالي 20 مليار دولار أمريكي سنويا دون المساس باحتياطيات النقد الأجنبي للبلاد.وفي بيانات قُدمت إلى البرلمان، أفاد البنك المركزي بإمكانية تأمين حوالي 15 مليار دولار دون تخفيض الاحتياطيات، وأن إصدار سندات من القطاع الخاص قد يُنتج 5 مليارات أخرى.ويأتي هذا البيان في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة طلب 350 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة كشرط لتخفيض تعريفاتها الجمركية على السلع الكورية الجنوبية، وهو ما حذّر البنك من أنه سيُشكّل ضغطا كبيرا على العرض والطلب على النقد الأجنبي.كما أكد البنك أن احتياطيات كوريا الجنوبية مُخصصة لتحقيق استقرار الأسواق، ولم تُستخدم في الاستثمار المباشر الخارجي.وبلغت قيمة احتياطيات كوريا الجنوبية من النقد الأجنبي 416.29 مليار دولار أمريكي بنهاية الشهر الماضي.