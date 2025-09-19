كوريا تشهد تسميات وزارية جديدة بدءا من اليوم الأربعاء

Photo : YONHAP News

سيتم تغيير أسماء عدد من الوزارات في كوريا الجنوبية بموجب أول مشروع قانون لإعادة تنظيم الحكومة ضمن إدارة الرئيس "لي جيه ميونغ"، والذي سيدخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء.وفي هذا السياق، سيُعاد تسمية وزارة البيئة إلى وزارة المناخ والطاقة والبيئة، ووزارة التجارة والصناعة والطاقة إلى وزارة الصناعة والتجارة، أما وزارة المساواة بين الجنسين والأسرة، والتي يُترجم اسمها الكوري الحالي إلى وزارة المرأة والأسرة، فسيُطلق عليها الآن اسم وزارة المساواة بين الجنسين والأسرة.وسيُصبح كل من هيئة الإحصاء الكورية والمكتب الكوري للملكية الفكرية مكتبين للبيانات الوطنية والملكية الفكرية، على التوالي، تابعين لرئيس الوزراء.ومن ناحية أخرى، سيتم إغلاق مكتب المدعي العام، ونقل صلاحياته في التحقيق وتوجيه الاتهام إلى هيئات جديدة، في 2 أكتوبر 2026، بموجب تعديل قانون تنظيم الحكومة.وسوف يتم فصل وزارة المالية والاقتصاد، إلى وزارة للمالية والاقتصاد ومكتب للتخطيط والميزانية في 2 يناير من العام القادم.وقد وافق مجلس الوزراء على التعديل خلال اجتماع عُقد أمس الثلاثاء برئاسة الرئيس لي جيه ميونغ، مما يمهد الطريق لدخول سلسلة الأسماء والوظائف الجديدة حيز التنفيذ منتصف ليل الأول من أكتوبر.