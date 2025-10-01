سيول تؤكد مجددا على هدف نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

أكدت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية لا يزال الهدف الثابت للمجتمع الدولي، بما في ذلك كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وذلك بعد أن أعلن دبلوماسي كوري شمالي رفيع المستوى في الأمم المتحدة أن بيونغ يانغ لن تتخلى أبدا عن أسلحتها النووية.وأشارت الوزارة إلى أن قرارات مجلس الأمن الدولي المتكررة حثت كوريا الشمالية على نزع السلاح النووي، كما جددت الوزارة تأكيدها على مبادئ سيول الثلاثة بشأن العلاقات بين الكوريتين، والتي تشمل تعهدات باحترام النظام الحاكم في بيونغ يانغ، والامتناع عن السعي إلى التوحيد عن طريق الاستيعاب، وتجنب العداء.وأكدت الوزارة أنها ستواصل جهودها الدبلوماسية بالتنسيق الوثيق مع واشنطن، سعيا إلى التعايش السلمي والنمو المشترك.وكان نائب وزير خارجية كوريا الشمالية "كيم سون كيونغ" قد قال في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أول من أمس الاثنين، إن نزع السلاح النووي يعني "التنازل عن السيادة والحق في الوجود".