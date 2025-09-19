كوريا الجنوبية واليابان تؤكدان التزامهما بنزع السلاح النووي

Photo : YONHAP News

أكد الرئيس الكوري لي جيه ميونغ ورئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا عزمهما على تحقيق نزع السلاح النووي بالكامل وتحقيق السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.وأعلنت المتحدثة باسم الرئاسة في سيول "كانغ يو جونغ" عن ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته في مركز "بوسان" للمعارض والمؤتمرات، عقب القمة الكورية اليابانية في مدينة بوسان الساحلية الجنوبية أمس الثلاثاء. وصرحت كانغ بأن لي قد أوضح جهود سيول لتخفيف التوتر وبناء الثقة، ودعا طوكيو إلى التعاون، وأضافت أن الجانبين أكدا التزامهما بتفكيك البرنامج النووي لكوريا الشمالية.وجاءت هذه القمة في أعقاب تعهدات متكررة من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بعدم التخلي عن الأسلحة النووية، على الرغم من تلميحه إلى إمكانية إعادة فتح الحوار مع واشنطن إذا تخلت عن مطلبها بنزع السلاح النووي. كما اتفق لي وإيشيبا على ضرورة تعاون الدولتين كجارتين قريبتين وشريكتين عالميتين للتعامل مع الديناميكيات الجيوسياسية المتغيرةواضطرابات التجارة. وناقش الجانبان تطوير طريق شحن محتمل عبر القطب الشمالي، وهو مشروع رائد لإدارة لي ومشاركة طويلة الأمد.إعطاء الأولوية في منطقة بوسان.وفيما يتعلق بالخلاف التاريخي بين كوريا الجنوبية واليابان، قال لي إنه ينبغي على الجانبين "مواجهة الماضي بواقعية مع مواصلة التعاون الموجه نحو المستقبل"، مشيرا إلى أن تراكم الإنجازات المشتركة من شأنه أن يخلق حلقة إيجابية تُفيد الحوار.