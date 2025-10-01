أميال آسيانا صالحة لعشر سنوات بعد الاندماج مع الخطوط الجوية الكورية

Photo : YONHAP News

ستكون أميال آسيانا صالحة لفترة عشر سنوات بعد دخول اندماجها مع الخطوط الجوية الكورية حيز التنفيذ بموجب خطة دمج منقحة.وأعلنت لجنة التجارة العادلة أمس الثلاثاء أن شركة الطيران الوطنية قد تعهدت بالحفاظ على برنامجيْ الأميال منفصلين لمدة عشر سنوات بعد الاندماج في ديسمبر 2026، وذلك في إطار مقترح مُحدّث قُدّم إلى الحكومة.وسوف يمكن لأعضاء آسيانا الذين يختارون تحويل أميالهم إلى برنامج الخطوط الجوية الكورية خلال تلك السنوات العشر القيام بذلك بنسبة واحد إلى واحد للنقاط التي جمعوها من خلال الرحلات الجوية، وبنسبة 82% للنقاط المكتسبة من خلال الإنفاق ببطاقات الائتمان، وبعد عشر سنوات من الاندماج، سيتم تحويل أميال آسيانا تلقائيا بهذه المعدلات.وسوف يتم استبدال أميال آسيانا غير المحولة بتذاكر وترقيات المقاعد بموجب سياسات آسيانا الحالية.وصرحت لجنة التجارة الفيدرالية، التي رفضت خطة الاندماج السابقة لشركة الطيران في يونيو، بأنها قيّمت الخطة الجديدة للتأكد من توافقها مع مبادئها الراسخة، وستجمع آراء الجمهور حتى 13 أكتوبر.وكانت شركة الخطوط الجوية الكورية، كوريان إير، قد وقّعت اتفاقية للاستحواذ على حصة مسيطرة في شركة آسيانا في عام 2020.