تنفيذ اطلاق صاروخ نوري الرابع في 27 نوفمبر

Photo : YONHAP News

تقرر تنفيذ عملية إطلاق الصاروخ الفضائي الكوري الجنوبي "نوري" الرابع يوم 27 نوفمبر القادم.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الفضاء والطيران الكورية أمس الثلاثاء أن لجنة إدارة الإطلاق قد حددت نافذة الإطلاق بين الساعة 12:54 صباحا و1:14 صباحا من ذلك اليوم.وسوف يكون ذلك أول إطلاق ليلي، وهو قرار اتُخذ مع مراعاة مسار مدار القمر الاصطناعي الرئيسي، وهو القمر الاصطناعي متوسط الحجم الثالث من الجيل التالي، على ارتفاع 600 كيلومتر.وسوف تحدد اللجنة الموعد النهائي للإطلاق في 26 نوفمبر، بناء على التجميع النهائي للقمر الاصطناعي "نوري"، وجدول القمر الاصطناعي، والظروف في مركز نارو الفضائي في "كو هُنغ"، بمقاطعة جنوب جولا.كما تم تحديد فترة إطلاق احتياطية بين 28 نوفمبر و4 ديسمبر تحسبا لأي تأخيرات ناجمة عن سوء الأحوال الجوية.