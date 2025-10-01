15% ارتفاعا في عدد السياح القادمين لكوريا مقارنة بما قبل جائحة كورونا

Photo : YONHAP News

استقبلت كوريا الجنوبية 1.82 مليون زائر أجنبي في شهر أغسطس الماضي، بزيادة نسبتها 15% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، و16% مقارنة بعام 2024.ووفقا لتقرير أصدرته منظمة السياحة الكورية أمس الثلاثاء، وصل 605 آلاف سائح من الصين خلال 31 يوما، بالإضافة إلى 379 ألفا من اليابان، و192 ألفا من تايوان، و112 ألفا من الولايات المتحدة، و65 ألفا من هونغ كونغ.وبلغ إجمالي عدد الزوار الوافدين 12.38 مليونا في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، بزيادة نسبتها 16% مقارنة بالعام السابق، و108% مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كورونا.وصرحت منظمة السياحة الكورية لوكالة يونهاب الإخبارية بأنها تتوقع استمرار النمو خلال فصلي الخريف والشتاء، مشيرة إلى تأثير السياحة المرتبطة بموسيقى البوب الكوري وإطلاق إعفاء من تأشيرة الدخول للمجموعات السياحية الصينية.كما ارتفعت رحلات الكوريين الخارجية، حيث بلغ عدد الرحلات الخارجية 2.42 مليون رحلة في أغسطس، ليصل إجمالي عدد الرحلات منذ بداية العام إلى 19.42 مليون رحلة، أي ما يعادل حوالي 97% من مستويات عام 2019.وأشارت المنظمة إلى أن الطلب على تذاكر موسيقى البوب الكوري، وزيارة مواقع تصوير المسلسلات، والمنتجات الكورية مثل مستحضرات التجميل، من المرجح أن يستمر في دعم النمو السياحي الداخلي.