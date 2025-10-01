البيت الأبيض يعرب عن استعداد ترامب للحوار مع كيم دون أي شروط مسبقة

Photo : YONHAP News

أعلنت الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، أن الرئيس "دونالد ترامب" لا يزال منفتحا على إجراء محادثات مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" دون أي شروط مسبقة.وجاءت تصريحات مسؤول في البيت الأبيض أمس الثلاثاء ردا على سؤال من أحد الصحفيين حول ما إذا كان ترامب منفتحا على التحدث مع كيم دون إثارة القضية النووية.وأوضح المسؤول أن الرئيس ترامب عقد في ولايته الأولى ثلاث قمم تاريخية مع كيم ساهمت في استقرار شبه الجزيرة الكورية. وأضاف المسؤول أن سياسة الولايات المتحدة تجاه كوريا الشمالية لم تتغير، وأن الرئيس ترامب لا يزال منفتحا على التحدث مع كيم دون أي شروط مسبقة.وفي وقت سابق من هذا الشهر، أبدى كيم استعداده للحوار مع الولايات المتحدة إذا توقفت واشنطن عن إصرارها على نزع السلاح النووي. ومع ذلك، جددت إدارة ترامب التزامها بالسعي إلى نزع السلاح النووي "بالكامل" من كوريا الشمالية.