كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعقدان الاجتماع الافتتاحي لمجموعة عمل التأشيرات

Photo : YONHAP News

أطلقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مجموعة عمل ثنائية لمناقشة قضايا تأشيرات العمال الكوريين الجنوبيين، وذلك بعد اعتقال مئات العمال الكوريين الجنوبيين مؤخرا في ولاية جورجيا خلال مداهمة نفذتها إدارة الهجرة الأمريكية.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صحفي أمس الثلاثاء إن الاجتماع الافتتاحي لمجموعة العمل حول تأشيرات العمال بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة انعقد في واشنطن. وأضافت الوزارة أن نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو ألقى كلمة افتتاحية في الاجتماع، سلط فيها الضوء على كوريا الجنوبية كواحدة من أبرز المستثمرين في الولايات المتحدة. وأكد لاندو، بحسب التقارير، التزام الولايات المتحدة بترحيب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، خاصة من كوريا الجنوبية، وشدد على الدور الحاسم للكوادر المؤهلة في ضمان نجاح هذه الاستثمارات.وأوضحت الوزارة أن ممثلين من مختلف جهات الحكومة الأمريكية شاركوا في الاجتماع، مما يعكس التزاما واسعا بهذه المبادرة.وأضافت أن حكومة الولايات المتحدة تعمل بشكل وثيق مع حلفائها الكوريين لتعزيز المشاركة التجارية والاستثمارية الثنائية، بما في ذلك معالجة التأشيرات المناسبة للزائرين الكوريين الجنوبيين المؤهلين لمواصلة الاستثمار في أمريكا، بما يتوافق مع القوانين الأمريكية.