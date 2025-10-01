استعادة 10% من أنظمة الحكومة بعد ستة أيام من حريق مركز البيانات

Photo : YONHAP News

تمت استعادة ما يقرب من 10% من الأنظمة المتضررة من حريق مركز موارد المعلومات الوطني الكوري في 26 سبتمبر، الذي عطّل الخدمات الحكومية الإلكترونية، حتى يوم أمس الثلاثاء، أي بعد ستة أيام من الحريق.ووفقا للمركز المركزي لتدابير مكافحة الكوارث والسلامة، تم حشد حوالي 700 موظف، من بينهم 130 مسؤولا حكوميا و570 موظفا في تكنولوجيا المعلومات، لاستعادة الأنظمة الحيوية.وتُعطى الأولوية لجهود الاستعادة لأنظمة الدرجتين الأولى والثانية، التي تلعب دورا حاسما في العمليات الحكومية وتخدم عددا كبيرا من المستخدمين.أما أنظمة الدرجتين الثالثة والرابعة، والتي تُشكل ما يقرب من ثلثي الأنظمة المتضررة البالغ عددها 647، فقد مُنحت أولوية أقل، مما أدى إلى تباطؤ معدل الاستعادة الإجمالي.وأضافت الحكومة أنه على الرغم من استئناف بعض الخدمات المدنية، إلا أن بعض المشاكل لا تزال قائمة، ومن المتوقع أن تستغرق استعادة 96 نظاما دمرها الحريق حوالي أربعة أسابيع.