الجيش الكوري الجنوبي يدرس تأجيل مناورات هوغوك

يدرس الجيش الكوري الجنوبي تأجيل مناوراته العسكرية السنوية واسعة النطاق، "هوغوك"، والمقرر إجراؤها في منتصف أكتوبر.ووفقا للسلطات العسكرية الكورية اليوم الأربعاء، كانت هيئة الأركان المشتركة قد خططت لإجراء مناورات "هوغوك" ابتداء من 15 أكتوبر ولمدة أسبوع تقريبا في مناطق كيونغ كي، وكانغ وان، وشمال تشونغ تشُنغ.وصرح مسؤول عسكري بأن مناقشات داخلية تُجري لبحث إمكانية تأجيل المناورات، مع الأخذ في الاعتبار قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ القادمة في كيونغ جو، والمقرر عقدها أواخر أكتوبر، بالإضافة إلى تعيينات جنرالات على مستوى فيلق، ولكن لم يُتخذ قرار بعد.وتُعدّ مناورات "هوغوك"، التي تُجرى سنويا منذ عام 1996، مناورات عسكرية واسعة النطاق تهدف إلى تحسين القدرات العملياتية المشتركة للجيش والبحرية والقوات الجوية الكورية الجنوبية، وغالبا ما تشارك فيها القوات الأمريكية في كوريا.وخلال التدريبات المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية "أولشي فريدوم شيلد" في أغسطس، تم إجراء حوالي نصف المناورات الخارجية المقررة، وتم تأجيل الباقي بسبب المخاوف بشأن رد فعل كوريا الشمالية.