كيونغ جو تستضيف حفل كيبوب بمناسبة قمة آبيك

Photo : YONHAP News

من المقرر إقامة حفل لموسيقى الكيبوب يوم العاشر من شهر أكتوبر الجاري في مدينة كيونغ جو، بمناسبة انعقاد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "آبيك".وسوف يتم بث الحفل على الهواء مباشرة عبر قناة تلفزيون كي بي إس المخصصة للكيبوب، كما ستتم إعادة بثه يوم الحادي والعشرين من أكتوبر عبر قنوات كي بي إس 2، وكي بي إس إن، وكي بي إس ورلد.وضمن البرنامج الخاص لمهرجان الموسيقى بمناسبة قمة آبيك، سيتم تنظيم حفل بعنوان "وومان أون ميوزيك" يوم الرابع والعشرين من أكتوبرعلى المسرح العائم في بحيرة بومون بمدينة كيونغ جو.وسوف تشارك في هذا الحفل نخبة من الفنانات الممثلات لـ5 دول، هي: كوريا الجنوبية والصين واليابان وروسيا وفيتنام.وقال مسؤول في اللجنة التنظيمية لهذه الأحداث إن مهرجان آبيك الموسيقي سيكون منصة لإبراز طاقة كوريا الجنوبية الثقافية الكامنة أمام العالم بأسره.