12.7 % زيادة في الصادرات الكورية في سبتمبر

Photo : YONHAP News

شهدت صادرات كوريا الجنوبية زيادة للشهر الرابع على التوالي في سبتمبر الماضي، على الرغم من الجمود في محادثات التعريفات الجمركية مع الولايات المتحدة.ووفقا لتقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية اليوم الأربعاء، بلغت قيمة الصادرات الكورية 65.95 مليار دولار في سبتمبر، بزيادة نسبتها 12.7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.ويرجع السبب في هذه الزيادة إلى زيادة شحنات أشباه الموصلات بنسبة 22%، لتصل إلى 16,6 مليار دولار، وزيادة صادرات السيارات بنسبة 16.8%، لتصل إلى 6.4 مليار دولار.وأشار التقرير إلى أن الصادرات الكورية للولايات المتحدة انخفضت بنسبة 1.4% في سبتمبر بسبب التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، فيما تحولت الشحنات للصين لتسجل زيادة بنسبة 0.5%.وارتفعت قيمة الواردات الكورية بنسبة 8,2% لتصل إلى 56.4 مليار دولار، مما أدى إلى تسجيل 9.56 مليار دولار من الفائض التجاري.