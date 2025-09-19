الرئيس لي يتعهد بمحو إرث الأحكام العرفية وإصلاح الجيش

Photo : YONHAP News

تعهد الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" باجتثاث كل ما تبقى من آثار إعلان الأحكام العرفية يوم الثالث من ديسمبر من العام الماضي، وإعادة بناء الجيش بحيث يلتزم بالدستور ويخدم الشعب.جاء هذا التعهد في كلمة ألقاها الرئيس "لي" في مراسم الاحتفال بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين ليوم القوات المسلحة، والتي أقيمت اليوم الأربعاء في مجمع "غيه ريونغ ديه" العسكري بمقاطعة جنوب تشونغ تشنغ، حيث أكد في إشارة إلى حادثة الأحكام العرفية التي وقعت في العام الماضي، أن الجيش الذي من المفترض أن يحمي الشعب، يجب ألا يوجه سلاحه مرة أخرى نحو مواطنيه.وقال إن معظم الجنود تجرؤوا، لحسن الحظ، على مقاومة الأوامر غير القانونية ومنع وقوع مأساة أكبر، لكن الأضرار التي لحقت بالديمقراطية والاقتصاد وسمعة كوريا كانت جسيمة.وشدد الرئيس على الحاجة الملحة إلى إصلاح الجيش، مشيرا إلى أن شرف المؤسسة العسكرية ومصداقيتها قد تراجعتا بشكل حاد، داعيا إياها إلى استعادة ثقة الشعب في أسرع وقت والاضطلاع بمهامها الأساسية.كما أكد الرئيس على أهمية تعزيز القدرات الددفاعية للبلاد لتحقيق الدفاع الذاتي، موضحا أن الدفاع الذاتي أمر لا غنى عنه في ظل البيئة الأمنية التي تتغير بوتيرة سريعة.