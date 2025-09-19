تعيين كانغ كيونغ هوا سفيرة لكوريا الجنوبية لدى الولايات المتحدة

Photo : YONHAP News

تم تعيين وزيرة الخارجية السابقة "كانغ كيونغ هوا" سفيرة لكوريا الجنوبية لدى الولايات المتحدة.وأعلنت وزارة الخارجية الكورية اليوم الأربعاء عن هذا التعيين، مشيرة إلى أن الوزيرة السابقة تشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة "آسيا سوسايتي".وقد شغلت "كانغ" منصب وزيرة الخارجية خلال إدارة الرئيس الأسبق "مون جيه إين"، واستقالت في شهر فبراير من عام 2021.وينظر إلى "كانغ" على نطاق واسع على أنها مؤهلة للإشراف على تنسيق السياسات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجاه كوريا الشمالية، خاصة مع ظهور مؤشرات على إمكانية استئناف الحوار بين واشنطن وبيونغ يانغ.ومن المهام العاجلة لـ"كانغ" كسفيرة، تنسيق زيارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" القادمة لكوريا الجنوبية لحضور قمة آبيك في مدينة كيونغ جو أواخر أكتوبر الجاري، إلى جانب القمة بين الرئيسين الكوري والأمريكي المقرر عقدها على هامش قمة آبيك.