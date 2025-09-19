كيم جونغ أون يهنئ شي جين بينغ بذكرى تأسيس جمهورية الصين الشعبية

Photo : YONHAP News

بعث الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" برسالة تهنئة إلى الرئيس الصيني "شي جين بينغ" بمناسبة الذكرى الـ76 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، والتي تصادف يوم الأول من أكتوبر.وأكد "كيم" في رسالته على ألتزام كوريا الشمالية بتعميق وتطوير العلاقات الودية والتعاونية التقليدية بين البلدين، مشيرا إلى أن هذا هو الموقف الثابت لحكومة كوريا الشمالية، بغض النظر عن التغيرات في الأوضاع الدولية.كما أكد أن كوريا الشمالية على استعداد للعمل مع الصين لتعزيز وتطوير علاقات التعاون بما يتماشى مع متطلبات العصر وتطلعات شعبي البلدين، من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.وهنأ "كيم" الشعب الصيني بهذه المناسبة، مشيدا بالإنجازات التي حققها في الدفاع عن سيادة الصين ووحدة أراضيها، وبناء دولة اشتراكية حديثة.وأعرب عن ثقته في أن الصين ستحقق انتصارات جديدة في مسيرتها نحو إحياء الأمة الصينية.