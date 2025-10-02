المحكمة ترفض التماسات الإفراج عن نائب برلماني وزعيمة كنيسة التوحيد

Photo : YONHAP News

رفضت محكمة في سيول التماسات الإفراج عن النائب البرلماني "كوان سونغ دونغ" وزعيمة كنيسة التوحيد "هان هاك جا"، وقررت إبقاءهما خلف القضبان على ذمة قضية تتعلق بتهم فساد.وأصدرت محكمة سيول المركزية هذه الأحكام أمس الأربعاء، بعد ساعات من انتهاء جلسات الاستماع للنظر في قانونية احتجازهما.وقالت المحكمة إنها بعد مراجعة نتائج الاستجواب وسجلات القضية، لم تجد أي أسباب لقبول التماسات المشتبه بهما.ويُتهم "كوان"، النائب البرلماني من حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي، بقبول 100 مليون وون، أي حوالي 73 ألف دولار أمريكي، من كنيسة التوحيد في عام 2022 كتمويل سياسي غير قانوني.أما "هان"، فهي متهمة بتزويد "كوان" بمبلغ 100 مليون وون وتقديم هدايا فاخرة للسيدة الأولى السابقة "كيم كون هي" مقابل خدمات قدمتها لكنيستها.