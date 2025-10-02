الرئيس الكوري يناقش مع رئيس شركة أوبن إيه آي المشاركة في الذكاء الاصطناعي

Photo : YONHAP News

التقى الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" برئيس شركة "أوبن إيه آي"، التي طورت برنامج الدردشة الآلي الشهير "تشات جي بي تي"، حيث ناقشا سبل توسيع التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي.وعُقد الاجتماع في مكتب الرئيس "لي" في سيول بعد ظهر أمس الأربعاء، بعد توقيع شركتي "سام سونغ" للإلكترونيات و"إس كيه هاينكس" على خطابات نوايا مع الشركة الأمريكية بشأن توريد رقائق الذاكرة لمشروع البنية التحتية الرائد للذكاء الاصطناعي "ستار غيت".وخلال الاجتماع مع "سام ألتمان"، رحب "لي" باتفاقيات "أوبن إيه آي" مع أكبر شركتين كوريتين مصنعتين لرقائق الذاكرة على مستوى العالم باعتبارها "مشاركات متبادلة المنفعة"، معربا عن أمله في أن تساعد هذه المشاركة على توسيع صادرات الشركات الكورية الجنوبية وخلق المزيد من فرص العمل.وقال رئيس مجلس إدارة شركة "سام سونغ" للإلكترونيات "لي جيه يونغ"، الذي انضم إليه رئيس مجلس إدارة مجموعة "إس كيه" "تشيه تيه وان" في الاجتماع، إن المشاركة ستساعد كوريا الجنوبية على الوقوف في مركز النموذج العالمي للذكاء الاصطناعي وريادة مستقبل جديد.وفي وقت سابق من يوم أمس، وقعت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مذكرة تفاهم مع "أوبن إيه آي" للتعاون في قطاع الذكاء الاصطناعي.