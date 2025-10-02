سيول وطوكيو تؤكدان التزامهما بنزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية

Photo : YONHAP News

أكدت كوريا الجنوبية واليابان التزامهما بنزع السلاح النووي الكامل من شبه الجزيرة الكورية خلال قمة عقدت بين الرئيس "لي جيه ميونغ" ورئيس الوزراء الياباني "شيغيرو إيشيبا" في مدينة "بوسان" الساحلية جنوب شرق البلاد أول من أمس الثلاثاء.وفي مؤتمر صحفي عقب القمة، قالت المتحدثة الرئاسية "كانغ يو جونغ" إن "لي" أبلغ "إيشيبا" أن البلدين يجب أن يسعيا إلى التعاون المستقبلي حتى وإن كانا ينظران إلى الماضي بواقعية.كما اتفق الجانبان على الاستجابة المشتركة للاضطرابات الأخيرة في قواعد التجارة الدولية.وبعد القمة، قال "إيشيبا"، الذي من المقرر أن يستقيل بعد انتخاب الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم لزعيم جديد الشهر القادم، للصحفيين اليابانيين إنه يأمل أن تواصل الإدارة القادمة السعي لتحقيق التعاون الثنائي، مؤكدا أن طوكيو يجب أن تتحلى بالشجاعة لمواجهة الماضي بصورة مباشرة.