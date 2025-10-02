كوريا تسجل فائضا في الحساب الجاري للشهر الـ28 على التوالي في أغسطس

Photo : YONHAP News

سجلت كوريا الجنوبية فائضا في الحساب الجاري للشهر الثامن والعشرين على التوالي في أغسطس الماضي، حيث انخفضت الواردات بدرجة أكبر من الصادرات.ووفقا لبيانات أولية صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الخميس، بلغ الفائض 9.15 مليار دولار أمريكي في أغسطس.ويمثل هذا الرقم أكبر فائض مسجل لأشهر أغسطس، في حين انخفض الفائض عن الشهر الأسبق الذي بلغ 10.78 مليار دولار.وبذلك سجلت البلاد فائضا في الحساب الجاري كل شهر منذ مايو 2023.كما سجل حساب البضائع فائضا قدره 9.4 مليار دولار في أغسطس، وهو ثاني أكبر فائض لهذا الشهر.وانخفضت الصادرات بنسبة 1.8% على أساس سنوي إلى 56.44 مليار دولار في أغسطس، بينما تراجعت الواردات بنسبة 7.3% على أساس سنوي إلى 47.04 مليار دولار.