سيول وواشنطن تتوصلان إلى اتفاق أمني شامل قبل قمة آبيك

Photo : YONHAP News

أعلن وزير الخارجية الكوري "جو هيون" أمس الأربعاء أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة توصلتا إلى اتفاق شامل بشأن قضايا أمنية رئيسية، ومن المرجح أن يتم الإعلان الرسمي عن ذلك في وقت لاحق من هذا الشهر قبل انعقاد قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، آبيك.وفي تصريحات لوسائل الإعلام المحلية أمس، تطرق الوزير "جو" إلى المخاوف من أن تؤثر المفاوضات التجارية المتعثرة مع الولايات المتحدة على التقدم في جدول الأعمال الأمني.وأكد أنه في حين أن التوصل إلى اتفاق شامل يشمل التجارة والأمن سيكون أمرا مثاليا، فإن سيول مستعدة للإعلان عن اتفاقات متعلقة بالأمن بشكل منفصل، بالتشاور مع واشنطن.وأضاف "جو" أن الحكومة الكورية تهدف إلى الإعلان عن ذلك رسميا قبل قمة آبيك، المقرر عقدها في "كيونغ جو" يوم 31 أكتوبر.وأشار وزير الخارجية إلى أن الاتفاقية الأمنية قد تنطوي على زيادة الإنفاق الدفاعي بواسطة كوريا الجنوبية، وشراء أنظمة أسلحة أمريكية، وإمكانية إجراء تعديلات على الاتفاقية الثنائية للطاقة النووية.