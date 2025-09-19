كوريا الشمالية تهنئ الصين بذكرى يوم التأسيس الوطني

Photo : YONHAP News

بعثت وزيرة خارجية كوريا الشمالية "تشيه سون هي" برسالة تهنئة أمس الأربعاء إلى نظيرها الصيني "وانغ يي"، بمناسبة الذكرى الـ76 على يوم التأسيس الوطني الصيني، شددت فيها على تعزيز التبادل والتعاون في المجال الدبلوماسي.ونقل تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الخميس عن الوزيرة تشيه قولها إن الشعب الصيني حقق إنجازات ملحوظة في بناء الاشتراكية ذات الخصائص الصينية على مدى الـ76 عاما الماضية منذ تأسيس الصين الجديدة تحت قيادة الحزب الشيوعي.وقيّمت الوزيرة الكورية الشمالية الاحتفال بيوم النصر الصيني، الذي أقيم يوم 3 سبتمبر الماضي، بأنه كان مناسبة مهمة أظهرت بوضوح القوة الوطنية الشاملة والمكانة الدولية المتزايدة لجمهورية الصين الشعبية، وأكدت أن القطاع الدبلوماسي في البلدين يضطلع بمهمة بارزة في ترسيخ وتطوير الصداقة التقليدية بين الطرفين، بما يتناسب مع متطلبات العصر الجديد. كما أعربت عن سعادتها لتبادل وجهات النظر المعمقة والتوصل إلى توافق مهم في الآراء خلال زيارتها الأخيرة للصين، من أجل التنفيذ الكامل للاتفاقيات التي توصل إليها قائدا البلدين، ودفع التبادلات والتعاون الثنائي.وبالإضافة إلى ذلك، أكدت على أن بيونغ يانغ وبكين ستسعيان بشكل مشترك لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين بشكل أكثر حيوية، وتقوية التبادل والتعاون على الصعيد الدبلوماسي.