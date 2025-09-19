وزير الدفاع الكوري الشمالي يعرب عن الدعم الكامل لروسيا

Photo : YONHAP News

أعرب وزير الدفاع الكوري الشمالي "روه كوانغ تشول" الذي يزور روسيا حاليا، عن الدعم الكامل من قبل كوريا الشمالية إلى روسيا.جاء ذلك خلال لقائه بنظيره الروسي "أندريه بيلوسوف" في موسكو.ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، ووكالة "ريا نوفوستي" للأنباء، شارك الوزيران أمس في حفل إزاحة الستار عن تمثال تذكاري للقوات الكورية الشمالية في موسكو، ويحمل اسم "الحلفاء المقاتلون الكوريون المناهضون لليابان"، وقد أقيم تخليدا لذكرى المقاتلين الكوريين الشماليين الذين حاربوا إلى جانب القوات السوفيتية في الحرب العالمية الثانية.وأكد الوزير الكوري الشمالي روه على أن بلاده ستقدم الدعم الكامل لمعركة الحكومة والجيش والشعب الروسي تحت قيادة الرئيس فلاديمير بوتين، للدفاع عن حقوقهم في السيادة وسلامة الأراضي والمصالح الوطنية. وأضاف أن العلاقات بين البلدين تتطور اليوم إلى تعاون شامل وهادف وموجه نحو المستقبل تحت القيادة الاستراتيجية لقادة البلدين.ومن جانبه، أكد الوزير الروسي أن مشاركة القوات الكورية الشمالية في عملية تحرير منطقة كورسك الروسية تؤكد التحالف الاستراتيجي الشامل بين روسيا وكوريا الشمالية، مشيرا إلى أن هذا التمثال يرمز إلى "الأخوة" بين البلدين. وأضاف أن النصب التذكاري سيقدم مساهمة مهمة في تخليد ذكرى جيل المنتصرين والحفاظ على الحقيقة التاريخية.