كوريا تناقش سبل حماية ملكيتها الفكرية مع منظمة الملكية الفكرية العالمية

Photo : YONHAP News

اجتمع وزير الثقافة والرياضة والسياحة الكوري "تشيه هوي يونغ" مع المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية "دارين تانغ"، أمس الأربعاء، في المتحف الوطني للفن الحديث في سيول، حيث تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون وحماية حقوق الطبع والنشر للمحتويات الكورية.وخلال الاجتماع، طلب الوزير الكوري من مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية الاهتمام والتعاون من قبل المنظمة في التصدي لانتهاكات حقوق الطبع والنشر في الخارج، ولضمان عدم تعرض الحقوق والمصالح المشروعة للمبدعين الكوريين للانتهاكات.يذكر أن وزارة الثقافة الكورية تدعم الصندوق المالي للمنظمة العالمية منذ عام 2006، ومن خلال هذا الصندوق يتم تنفيذ مشروعات متنوعة للتعاون الدولي، تشمل "تدريب خبراء حقوق الطبع والنشر، وتطوير أنظمة حقوق الطبع والنشر، وتعزيز الوعي بالحماية في البلدان النامية، وعقد منتدى دولي لإنفاذ حماية حقوق الطبع والنشر، ودعم نظام التسوية البديلة للمنازعات.ويزور مدير المنظمة كوريا الجنوبية بدءا من أمس ولمدة 3 أيام، من أجل تقديم التهنئة بانطلاق عمل مكتب الملكية الفكرية أمس، والذي كان يُعرف سابقا باسم مكتب براءات الاختراع، وأيضا الاحتفال بالذكرى العشرين على توقيع مذكرة التفاهم بين الوزارة الكورية والمنظمة العالمية.