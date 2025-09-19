الممثل باك بو غوم يظهر على شاشات تايمز سكوير وهو يرتدي الزي الكوري التقليدي

Photo : YONHAP News

قالت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية ومؤسسة الحرف والتصميمات الكورية اليوم الخميس، إنه سيتم عرض مقطع فيديو لصور الممثل الكوري "باك بو غوم" وهو يرتدي الزي الكوري التقليدي "هان بوك"، على شاشة إعلانات في ساحة تايمز سكوير في حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأمريكية، بمناسبة عيد الحصاد "تشوسوك"، الذي يصادف يوم 6 أكتوبر.ويأتي عرض هذا الفيديو في إطار مشروع "موجة هان بوك" الذي يهدف إلى الترويج للزي الكوري التقليدي.وفي اليوم نفسه، سيُعرض الفيديو أيضا على شاشات الإعلانات في كل من "شين سيه غيه" في ميونغ دونغ في العاصمة سيول، وساحة دومو في مدينة ميلانو الإيطالية، وشينجوكو في العاصمة اليابانية طوكيو، وستايديوم كومارتين في العاصمة الفرنسية باريس.وبالتزامن مع عرض الفيديو، يمكن أيضا مشاهدة صور الجلسة المصورة ومقابلات مصورة عبر قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية التابعة للوزارة والمؤسسة اعتبارا من يوم 6 أكتوبر. كما سيتمكن الجمهور من رؤية أزياء هانبوك الأصلية التي ارتداها الممثل باك في معرض "جمال الخطوط وسحر القوام" الذي سيُقام في محطة سيول الثقافية 284 في الفترة من 15 نوفمبر إلى 11 فبراير من العام القادم.ومن المقرر إصدار النسخة المطبوعة من ألبوم صور هان بوك في 10 أكتوبر ضمن "الإصدار الخاص" لمجلة الموضة الشهيرة "هاربرز بازار كوريا".