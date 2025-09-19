الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

الممثل باك بو غوم يظهر على شاشات تايمز سكوير وهو يرتدي الزي الكوري التقليدي

Write: 2025-10-02 12:53:38Update: 2025-10-02 13:36:23

الممثل باك بو غوم يظهر على شاشات تايمز سكوير وهو يرتدي الزي الكوري التقليدي

Photo : YONHAP News

قالت  وزارة  الثقافة  والرياضة والسياحة  الكورية  ومؤسسة الحرف  والتصميمات  الكورية اليوم  الخميس،  إنه  سيتم  عرض  مقطع  فيديو  لصور  الممثل الكوري  "باك  بو  غوم"  وهو  يرتدي  الزي  الكوري  التقليدي "هان  بوك"،  على  شاشة  إعلانات في  ساحة  تايمز  سكوير  في  حي  مانهاتن في  مدينة  نيويورك الأمريكية،  بمناسبة  عيد  الحصاد  "تشوسوك"،  الذي  يصادف  يوم  6  أكتوبر. 
ويأتي  عرض  هذا  الفيديو في  إطار  مشروع  "موجة  هان  بوك"  الذي  يهدف  إلى  الترويج  للزي  الكوري  التقليدي. 
وفي  اليوم  نفسه،  سيُعرض الفيديو  أيضا  على  شاشات  الإعلانات في  كل  من  "شين  سيه  غيه"  في  ميونغ  دونغ  في  العاصمة سيول،  وساحة  دومو  في  مدينة  ميلانو  الإيطالية، وشينجوكو  في  العاصمة اليابانية  طوكيو،  وستايديوم كومارتين  في  العاصمة الفرنسية  باريس. 
وبالتزامن  مع  عرض  الفيديو، يمكن  أيضا  مشاهدة صور  الجلسة  المصورة ومقابلات  مصورة  عبر  قنوات  التواصل الاجتماعي  الرسمية  التابعة للوزارة  والمؤسسة  اعتبارا من  يوم  6  أكتوبر.  كما  سيتمكن  الجمهور من  رؤية  أزياء  هانبوك  الأصلية التي  ارتداها  الممثل باك  في  معرض  "جمال  الخطوط وسحر  القوام"  الذي  سيُقام  في  محطة  سيول  الثقافية  284  في  الفترة من  15  نوفمبر إلى  11  فبراير من  العام  القادم. 
ومن  المقرر إصدار  النسخة  المطبوعة من  ألبوم  صور  هان  بوك  في  10  أكتوبر  ضمن  "الإصدار  الخاص" لمجلة  الموضة  الشهيرة "هاربرز  بازار  كوريا".
موضوعات بارزة

